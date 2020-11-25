أبلة فاهيتا تعلن إصابتها بـ"كورونا": "كان لازم ألبس الماسك أبو غرزة ضيقة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

قالت الدُمية الشهيرة أبلة فاهيتا، إنها أُصيبت بفيروس كورونا المستجد، ساخرة بقولها: "بلبس الماسك لكن اكتشفت إنه بيدخل كورونا، كان لازم ألبس الماسك أبو غرزة ضيقة".

وأضافت فاهيتا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، مساء الثلاثاء، أنها مصابة بالفيروس منذ أسبوعين، مستكملة: "جالي صداع من أسبوعين وروحت عملت الكشف قالولي عندي كورونا".

وتابعت: "أنا الحمد لله زي الفل، وعملت مسحتين والاتنين طلعوا سلبي، وإن شاء الله الأسبوع الجاي هصور الحلقات والموسم يكمل، وعندي الحلقة الجاية كندة علوش، واللي بعدها حسين فهمي.. حسين فهمي بعد سعاد حسني هيقعد مع أبلة فاهيتا".

استكملت: "الناس لازم تخلي بالها من كورونا، دور تقيل ورزل، واللي حصلي ده من الحسد".