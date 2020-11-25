هاري ستايلز بفستان على غلاف مجلة "فوغ"

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"الخليج 365" من بيروت: يواصل المغني البريطاني هاري ستايلز فتح آفاق جديدة في عالم الموضة.

حيث أصبح المغني البالغ من العمر 26 عامًا أول رجل يظهر منفرداً على غلاف مجلة Vogue، حيث ظهر في إصدار شهر ديسمبر بفستان مزين بالدانتيل وسترة توكسيدو من صنع صديقه المدير الإبداعي لشركة Gucci أليساندرو ميشيل.

يرافق العنوان الرئيسي "هاري ستايلز يضع قواعده الخاصة" صورة شاعرية للمغني البالغ من العمر 26 عامًا وهو ينفخ بالونًا.

ويتم نقل نفس الرسالة داخل العدد، حيث يتحدث حول تحدي الأعراف التقليدية بين الجنسين والتعبير عن نفسه من خلال الموضة.

يقول في اللقاء: "الملابس موجودة للاستمتاع والتجربة واللعب بها. المثير حقًا هو أن كل هذه الخطوط تتلاشى نوعًا ما" ، ويضيف: "عندما تزيل عبارة" هناك ملابس للرجال وهناك ملابس للسيدات "، بمجرد إزالة أي حواجز ، من الواضح أنك تفتح الساحة التي يمكنك اللعب فيها."

وفي نفس العدد يتحدث ميشيل عن حس ستايلز في الموضة قائلاً: "إنه على اتصال حقًا بجانبه الأنثوي لأنه شيء طبيعي. وهو مصدر إلهام كبير لجيل الشباب - حول كيف يمكنك أن تكون في ملعب حر تمامًا عندما تشعر بالراحة. أعتقد أنه ثوري."

يذكر أنه في مقابلة سابقة أجراها ستايلز مع صحيفة The Guardian، أجاب بمنتهى الصراحة حول مزاعم تبنيه فكرة الغموض الجنسي لإثارة اهتمام من حوله، بالإضافة إلى اختياراته في عالم الموضة وتحديدًا حينما ارتدى قميص أسود شفاف نسائي في حفل توزيع جوائز "ميت غالا".

وقال "ستايلز" (25 عامًا) : "إذا رأيت قميصًا لطيفًا وقيل لي إنه يخص السيدات، لن يقلل ذلك من رغبتي بارتدائه"، وأضاف "أعتقد أنه في اللحظة التي تشعر فيها براحة أكبر مع نفسك ، يصبح الأمر أسهل كثيرًا."

وفسَّر أن اختياراته المُثيرة للجدل ليس لرغبته في أن يبدو شخصية مثيرة للاهتمام، أو أن ارتدائه زي لرغبته في التعبير عن ميوله الجنسي أكان شاذ جنسيًا، ثنائي الجنس، أو شخص سوي ، لكنه يرى ما هو أفضل لموسيقاه وأغانيه، وما يجعله يبدو عصريًا ورائعًا.

وحينما سُئل "ستايلز" إذا ما كان ثنائي الجنس، فأجاب: "ليس الأمر كما أن لدي إجابة، وأحاول حمايتها، إبقائها سرًا..فالمسألة لا تحوم حول أني لا أريد إجابتك لأني لا أريد، لكن الواقع أنها مسألة تخصني لا شأن لك بها."

ويجدر الإشارة إلى أن "ستايلز" كان على علاقة بمغنية البوب العالمية "تايلور سويفت"، "كيندال جينر"، والعديد من النجمات الأخريات.