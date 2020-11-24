“ليلة العيد”.. يسرا تستعدّ لبطولة درامية جديدة

متابعة بتجــــــــــرد: بدأت الفنانة القديرة يسرا، التحضيرات الأولية لانطلاق تصوير الفيلم السينمائي الجديد “ليلة العيد” الذي تعاقدت عليه نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وهو من إنتاج أحمد السبكي، وتأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز.

“ليلة العيد” يعرض الأحداث التي تدور حول ليلة العيد، من خلال حكايات مختلفة لأبطاله، مسلّطاً الضوء على مشكلات تتعرض لها المرأة في المجتمع العربي.

ومُن المقرر إعلان بدء تصويره، خلال الفترة المقبلة، لتنافس به الشركة في العام المُقبل 2021.

وشارك المنتج أحمد السبكي، مؤخراً صورة من كواليس التحضيرات، ظهرت خلالها يسرا، مع المخرج سامح عبدالعزيز، والسيناريست أحمد عبدالله، وأرفقها بتعليق قال خلاله: “فيلم ليلة العيد قريباً”.

وتستعد يسرا، لتصوير مسلسل جديد سوف تخوض به سباق الموسم الرمضاني المقبل 2021، وأعلنت عنه خلال مشاركتها بالدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، لكن لم تعلن حتى الآن عن اسمه أو القضية التي يناقشها العمل.

يسرا، حققت نجاحاً لافتاً، في رمضان 2020، خلال مشاركتها بمسلسل “خيانة عهد” الذي تصدّر قوائم المسلسلات الأكثر مشاهدة هذا الموسم، ومن المتوقع أن يشارك فيه عدد من الممثلين الذي ظهروا معها في المسلسل.

كانت الفنانة المصرية القديرة قد طاردتها إشاعات إصابتها بكورونا، وتحديداً عقب عودتها من الجونة، لكنه أجرت مسحة الـ”بي سي آر” الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، وطمأنت يسرا، جمهورها على حالتها الصحية، مؤكدة أن النتيجة جاءت سلبية.