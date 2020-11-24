حسن الرداد يعترف بإدمانه بفيديو طريف

متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأ الفنان حسن الرداد جمهوره بالكشف عن إدمانه مؤخراً لتناول المشروبات الغازية بشكل كوميدي، حيث نشر مقطع فيديو طريفاً له عبر حسابه على “إنستغرام”، يكشف من خلاله عن حبه الشديد لأحد المشروبات الغازية.

وظهر في الفيديو وهو داخل أحد المحلات الكبرى وهو يمثل دور المدمن حيث ظهر وهو يرتجف كالمدمنين في محاولة لفتح إحدى علب المياه الغازية بسرعة ليشرب منها، ويهدأ على الفور بمجرد أن يشربه، وسط ضحك أصحابه.

يذكر أنه يعرض لحسن الرداد حاليا في السينمات فيلم “توأم روحي” من بطولة أمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وتأليف أماني التونسي وإنتاج أحمد السبكي وإخراج عثمان أبو لبن.

من ناحية أخرى، نفى الفنن حسن الرداد في أكثر من محفل ومناسبة شائعات انفصاله عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم والتي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إلا أن وجود إيمي معه في العرض الخاص لفيلمه “توأم روحي” نفى كل ما تردد عن الانفصال.