قصة حب بين الضحية والجلاد في “رحلة إلى الجحيم”

متابعة بتجـــــــــــرد: قصة حب بين ضحية وجلاد، تدور ضمن أجواء يلفها الغموض في الدراما الخليجية التشويقية “رحلة إلى الجحيم” من بطولة علي كاكولي وليلى عبد الله وهو من كتابة فيصل البلوشي وإخراج حسين دشتي، تُعرض على MBC1.

تنطلق الأحداث من داخل منظمة أمنية خاصة تريد تسلّم رهينة ضمن ظروف غامضة خوفاً من كشف أسرارها. تعمد المنظمة إلى تكليف إلياس، أهم عميل لديها، لاختطاف الرهينة آمار وتسليمها إليهم. هكذا تنشأ قصة حب بين الضحية والجلاد، قبل أن يتحول الجلاد بدوره إلى ضحية وهدفاً للتصفية من قبل المنظمة.

يذكر أن الدراما الخليجية التشويقية “رحلة إلى الجحيم” من كتابة فيصل البلوشي، وإخراج حسين دشتي، وبطولة علي كاكولي، ليلى عبدالله، عبدالعزيز الشمالي، جويل منصور، إبراهيم عون، حنين مقداد وآخرين.

تُعرض الدراما الخليجية التشويقية “رحلة إلى الجحيم” علىMBC1، اعتباراً من 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، من الأحد إلى الأربعاء 08:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 11:00 ليلاً بتوقيت السعودية.