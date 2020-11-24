نانسي عجرم تختتم العام بنجاح رقمي جديد

متابعة بتجـــــــــرد: تواصل النجمة اللبنانية نانسي عجرم تحطيم الأرقام القياسية من خلال أغنيتها الجديدة “قلبي يا قلبي” بعدما تخطى كليب الأغنية الـ30 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية في “يوتيوب”، وهي ملايين حصدتها نانسي دون اللجوء إلى الاعلانات التجارية التي يتيحها موقع “يوتيوب”.

وتحتلّ الأغنية منذ إطلاقها في 31 كانون الثاني/يناير الماضي، المراتب الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعًا وتحميلًا، كما تتصدّر الإحصاءات الرسمية عبر أثير الإذاعات اللبنانية والعربية.

أغنية “قلبي يا قلبي” كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع باسم رزق، استديو جو بارودجيان وميكس وماستر ايلي بربر، أمّا الكليب المصوّر الخاص بها فيحمل توقيع المخرج رجا نعمة.

وتستمر نانسي عجرم بتلقي آلاف التعليقات والرسائل الإلكترونية التي يعرب من خلالها محبّوها عن إعجابهم بالأغنية والكليب، حيث يتفق الأغلبية على أنها قدّمت أنجح أغنية باللهجة اللبنانية خلال العام 2020.