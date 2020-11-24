نتفليكس تطرح الإعلان التشويقي للموسم الثاني من مسلسل Home for Christmas

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"الخليج 365" من بيروت: طرحت شركة Netflix الإعلان التشويقي للموسم الثاني من مسلسل Home for Christmas وهو أول مسلسل نرويجي أصلي يعرض على منصتها الرقمية للبث التدفقي.

وكان موسمه الأول مؤلفاً من 6 حلقات درامية رومانسية تم إعدادها جيدًا ولاقت اعجاب المشتركين في جميع أنحاء العالم.

الآن وبالتزامن مع موسم الأعياد، يعود الابطال في موسم جديد على رأسهم الممثلة الموهوبة ايدا اليس بورش Ida Elise Broch بدور Johane ، التي تحاول بلهفة العثور على حبيب في الوقت المناسب لقضاء العطلات، ليكون لديها شخص ما يمكنها إحضاره إلى المنزل عشية عيد الميلاد.

تلقى العمل تقييمات إيجابية بشكل عام بعد صدوره في ديسمبر من عام 2019.

وسيبدأ عرض الموسم الثاني في 18 ديسمبر المقبل.