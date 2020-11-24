مينا عطا يرزق بطفلة ويطلق عليها هذا الاسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

استقبل الفنان مينا عطا طفلته الأولى، منذ ساعات، وأطلق عليها اسم "تمارا"، ونشر صورة له وهو يحملها عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلق "مينا"، على الصورة قائلًا: "الحمد لله ربنا رزقني وبعتلي أحلى هدية النهاردة بنتي وحبيبة قلبي تمارا مينا عطا، عاوز دعوة حلوة منكم ليها ولمامتها، ومن هنا ورايح أبو تمارا راح، أبو تمارا جه".

من ناحية أخرى، طرح مينا عطا مؤخرًا أغنية "عملت جني"،وهى من كلمات إسلام راتب وألحان محمود حسيني وتوزع زيزو فاروق وميكس وماستر أحمد جودة وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الشعبية الذى يقدمها لأول مرة في مشواره.