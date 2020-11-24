"واحد منهم عامل بنتها بطريقة مش لطيفة".. سبب هجوم كاملة أبو ذكري على أبطال "بـ100 وش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال المنتج جمال العدل، إن أهم ما يميز مخرجة مسلسله في رمضان الماضي "بـ100 وش" كاملة أبو ذكري، أنها عفوية وفطرية وتخرج أعمالها بإحساسها.

وحول هجومها مؤخرا على أبطال مسلسل "بـ100 وش"؛ أضاف العدل، في تصريحات لبرنامج "et بالعربي": "كاملة أبو ذكري لاحظت أن في اتنين ممثلين من طاقم المسلسل أصابهم الغرور، وأنا سمعت عن نفسي أن في واحد منهم اشتكوا منه جدا في السوق، ولا داعي لذكر اسمه".

واصل: "الفنان التاني عامل بنتها وأصحابها بطريقة مش لطيفة، وكسب الفلوس الكتير بيعمل حالة من حالات عدم الاتزان".

تابع: "كاملة أبو ذكري بنتي، وأنا والله ما عاتبتها أنها عملت كده، وهي لوحدها رجعت وقولت مقصدش وبعتذر لبقية الناس".

وكانت المخرجة كاملة أبو ذكري، هاجمت أبطال مسلسلها في رمضان الماضي "بـ100 وش"، وكتبت عبر حسابها بـ"فيسبوك": "عرفت وسمعت واتأكدت أن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل (بـ100 وش)، بعد النجاح الفظيع المريع للمسلسل شافوا نفسهم، والغرور سيطر على تصرفاتهم".

وأضافت: "عايزة أقولكم خسارة، الغرور مقبرة الفنان زي ما قلنا يوسف شاهين، ده أنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقية، وبتشاور عليكم باسم الشخصية اللي قدمتوها، الغرور ممكن يقتلكم، وغرور ليه؟ إنتم مين أصلا؟ كلنا مين أصلا؟ دكتور مجدي يعقوب متواضع ولما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض، مجدي يعقوب بجلالة قدره، وربنا يهدي".

وتدور أحداث مسلسل "بـ 100 وش" حول مجموعة من النصابين المحترفين الذين يمارسون عمليات نصب بتغيير ملامحهم في كل مرة على يد خبيرة ميك أب في العصابة، بهدف تحقيق أحلامهم بالثراء. وهو من تأليف وائل عمرو الدالي، وبطولة: نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، إسلام إبراهيم، مصطفى درويش، شريف دسوقي وغيرهم من النجوم.