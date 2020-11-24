غادة رجب تروج لأمسية عبدالله حسن الشعرية: "الدعوة عامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

روجت الفنانة غادة رجب للأمسية الشعرية الغنائية لزوجها الشاعر عبدالله حسن، المقرر إقامتها غد الأربعاء في السابعة على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وكتبت "غادة"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "الدعوة عامة، بدون تذاكر، بأسبقية الحضور، دخول المسرح الساعة السادسة مساءا والحفلة السابعة مساءا بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية".

وتتضمن الأمسية الشعرية مختارات من القصائد الشعرية الشهيرة، التي قدمها عبالله حسن في مسيرته الفنية، منها: احترامي، حوار مع طبيب نفسي، هتبكي عليا، صباح النصر، أخر رسالة، عزيزي أنا، أنا اتربيت، أملكيني، اللي مقالتهوش أمي ليا، وغيرها، ويتخللها فقرة غنائية لفرقة عشاق النغم بقيادة المايسترو محمد عبدالستار.

جدير بالذكر أن غادة رجب وعبدالله حسن تزوجا في مطلع العام الجاري، واقتصر حفل زفافهما على أسرتيهما وبعض المقربين.