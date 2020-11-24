محمد حماقي يعلن دعمه أبطال الألعاب الفردية: هخصص لهم جزء من إيرادات الحفلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلن الفنان محمد حماقي عن دعمه أبطال مصر في الألعاب الفردية ممن حققوا العديد من الإنجازات في البطولات الدولية المختلفة مؤخرًا، وذلك عبر حسابه بموقع "فيسبوك".

وكتب "حماقي": "الحقيقة أنا بقالي فترة بتابع بشغف أبطالنا في كل اللعبات الفردية، وتابعت مؤخرًا ظهورهم على السوشيال ميديا لتعريف الشعب المصري بيهم وبإنجازاتهم وبطولاتهم وقد إيه هم بيضحوا وبيتعبوا عشان يحققوا الميداليات ويرفعوا رأس مصر على منصات التتويج العالمية والأولمبية".

وأضاف: "ومن باب المسئولية الاجتماعية تجاه الأبطال دول قررت دعمهم اجتماعيا وماديا وإعلاميا خلال المرحلة الجاية وإني أخصص جزءًا من إيرادات الحفلات التي هتُقام خلال الفترة الجاية بعد رجوع النشاط الفني والحفلات بإذن الله للاستعداد لأوليمبياد طوكيو ٢٠٢١، والتجربة دي إن شاء الله تبقى مرحلة أولى لإعداد فريق أولمبي قوي لمصر قادر على المنافسة الحقيقية في أوليمبياد باريس ٢٠٢٤ ولوس انجلوس ٢٠٢٨ .