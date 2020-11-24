محمد شاهين: كنت حاسس إن عندي كورونا.. والحمد لله حالتي مستقرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف المطرب محمد شاهين، مساء اليوم الثلاثاء، أنه كان يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، ولكن حالته الآن مستقرة.

ونشر شاهين، صورا له من تكريمه بمهرجان الحياة للدراما في دورته الـ21، وعلّق عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "اللهم لك الحمد والشكر، أنا أولا بشكر إدارة هذا المهرجان المحترم وتكريمي كأفضل مطرب شاب 2020 في دورته الـ21، وأحلى حاجة إن بلد المهرجان هيا بورسعيد".

وأضاف: "ثانيا أنا كنت تعبان وكنت حاسس إن عندي أعراض كورونا، ولكن الحمد لله والشكر لله أيضا دلوقتي أنا في حالة مستقرة وزي الفل معنديش حاجة بشكرك يارب على كل حاجة حلوة".

وكان شاهين قد كتب عبر "فيسبوك" منذ عدة أيام: "يا جماعة أنا تعبان شوية ادعولي أبقى كويس.. ربنا يشفي كل مريض".

يذكر أن آخر أغنيات محمد شاهين "100 هزة" وطرحها على طريقة الفيديو كليب، من كلمات حسام سعيد وألحان أحمد أبو زيد وتوزيع زوم ومن إخراج عادل سرحان.