"لسه مش مسموحلي السفر".. ميار الببلاوي تكشف تطورات حالتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت الفنانة ميار الببلاوي، تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لوعكة مفاجئة مؤخرا دخلت على إثرها المستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكتبت الببلاوي عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "اللهم لك الحمد لله فاضلي نص ساعة وأخرج من المستشفى وأرجع البيت بس لسه مش مسموحلي بالسفر علشان رجلي، والله ما عارفة أشكركم إزاي على دعائكم لي بتغييّر القضاء إلى شفاء، اللهم أتمم عليّا شفائك، لا تنسوني من صالح دعائكم علشان أرجع بقى وحشتوني".

وتعرضت ميار الببلاوي، لأزمة صحية، مطلع نوفمبر الجاري خلال تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية، دخلت على إثرها إحدى المستشفيات هناك.

ونشر محمد نجل ميار الببلاوي، صورًا لها من داخل المستشفى، عبر حسابها على فيسبوك، وعلق آنذاك: "أنا محمد ابن الدكتورة ميار الببلاوي.. ماما في أمريكا وتعبانة أوي.. أسألكم الدعاء ليها أرجوكم".

وتمر الببلاوي منذ فترة بحالة حزن على رحيل شقيقها "علاء" قبل وعكتها الصحية بأيام، وكتبت في نعيه عبر "فيسبوك": "توفى إلى رحمة الله أخويا الغالي علاء، هموت عليك يا نور عين اختك، يا رب الصبر من عندك، إنا لله وإنا إليه راجعون".