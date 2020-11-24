شريهان تقرر التبرع بفستان "ألف ليلة وليلة" لصالح مرفأ بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

قررت الفنانة شريهان التبرع بأحد فساتينها لصالح المزاد الخيري الذي تقيمه دار "سوذبيز" اللبنانية بالتعاون مع خمس من المؤسسات الخيرية على إثر الانفجار الذي هز ميناء بيروت في شهر أغسطس الماضي.

أعلنت شريهان قرار تبرعها عبر صفحتها على "إنستجرام"، والفستان ارتدته في عام ١٩٨٧ أثناء مشاركتها في ألف ليلة وليلة.

والفستان باللون الذهبي، مزود بأكمام، ويتميز بأنه مزين بالتطريزات بالكامل، وحزام عند منطقة الخصر من نفس قماش الفستان.

وتفاعل عدد من متابعها على قرار تبرعها بفستانها، إذ علقت أمينة قائلة "ما شاء الله الفستان روعة"، وحبيبة "ما شاء الله عليكي"، ومنتصر: "فنانة بدرجة إنسانة"، وأم أحمد: "الله يجازيكي كل خير ويجعله في ميزان حسناتك"، وتالا: "من أجمل فساتين ألف ليلة وليلة كان نفسي البس زيه في فرحي".

جدير بالذكر إنها منذ عام 2002 انقطعت علاقة الفنانة شريهان بالعمل الفني، وذلك بسبب مرضها الشديد.