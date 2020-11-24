جاستن بيبر في عيد ميلاد زوجته هايلي: أنت قلبي وروحي ومكاني الآمن

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - رغم اضطراب العلاقة بين هايلي بالدوين بيبر وزوجها المغني جاستن بيبر قبل أشهر حسب زعم الصحافة،تشهد علاقتهما اليوم إستقراراً رائعاً ،وأبرز عدم ترك جاستن زوجته هايلي بعيد ميلادها الرابع والعشرين وحيدة،هذا الأمر.

ومؤخراً احتفلت عارضة الأزياء الأمريكية العالمية هايلي بالدوين بيبر بعيد ميلادها ال24 مع زوجها المغني الشهير جاستن بيبر معاً أول أمس الأحد 22 نوفمبر- تشرين الثاني 2020 الجاري،ونشرت صورتين حميمتين لهما من الحفل في حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" الذي يتابعها فيه 30 مليون و500 ألف شخص حول العالم،وكتبت تعليقاً تعبر فيه عن مشاعرها الممتنة الدافئة تجاه زوجها ،وأثنت على طريقته الخاصة بالإحتفال بعيد ميلادها،ونجاحه في إسعادها بهذه اللحظة الهامة من حياتها،وحرصت أيضاً بالبوست أيضاً على شكر كل من هنأها بمناسبتها السعيدة هذه،وشكرت الجميع قائلة: " شكراً لكم على كل الحب،ورسائلكم اللطيفة"،وحازت صورتها بالبوست على 3 ملايين و100 ألف مشاهدة خلال يوم واحد.

تابعي المزيد:جاستن بيبر يطالب بتعويض 20 مليون دولار في دعوى "اعتداء جنسي"



كتب لها رسالة حب أظهرت رومانسيته الشديدة

جاستن وهايلي



وبحسب موقع "جلامور"،لم يجعل المغني الشهير جاستن بيبر عيد ميلاد زوجته هايلي بالدوين يمر دون أن يعبر عن حبه العميق والجامح لها،فكتب لها حسب الموقع رسالة حب أظهرت رومانسيته الشديدة مع نصفه الآخر حيث كتب لها قائلاً: " أنت عيني،أنت قلبي،أنت روحي،أنت حبي،أنا أنت،أنا في المنزل أينما كنت أنت،أنت مكاني الآمن".

وكأن هذا القدر من الرومانسية والحب والكلمات ونشر صور متعددة لزوجته هايلي في حساباته بمواقع التواصل الإجتماعي و"أنستغرام" لم يكن كافياً، فقال لها أيضاً: " أنا مهووس تماماً بما أنت عليه ،وأكبر حلم بالنسبة لي ،هو: التقدم بالعمر معك،لا أصدق إنك ملكي إلى الأبد،عيد ميلاد سعيد بيبي (حبيبي)".

وحصدت رسالة حبه الدافئة وصورة زوجته هايلي التي نشرها باللونين الأسود والأبيض بحسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" على 7 ملايين و100 ألف مشاهدة،و43 ألف إعجاب في يوم واحد فقط.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية،لفتت العارضة الجميلة هايلي بالدوين بيبر الأنظار إليها خلال تجولها في شوارع لوس أنجلوس قبل أيام قليلة من عيد ميلادها ال24 في الأسبوع الماضي بإطلالتها الأنيقة الجذابة من خلال ارتدائها أزياء "اللاتكس الأسود" الضيقة التي أبرزت رشاقتها.



حريصة على ارتداء الكمامة في كافة تنقلاتها

جاستن بيبر وزوجته هايلي ملتزمان بوضع الكمامة



واهتم الجميع بالتزام هايلي بيبر بإجراءات السلامة والوقاية العامة السائدة عالمياً للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا ،من خلال حرصها على ارتداء الكمامة في كافة تنقلاتها لحماية نفسها وزوجها جاستن من خطر انتقال العدوى إليها من أي أحد في الخارج.

يشار إلى أن هايلي بالدوين بيبر،تزوجت بالمغني الشاب جاستن بيبر سراً عام 2018 بعد مرور أشهر قليلة على خطوبتهما دون استشارة أي أحد من عائلتيهما،ثم احتفلا بزواجهما رسمياً في 30 أيلول- سبتمبر 2019.