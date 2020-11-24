خاص ل"الخليج 365 نت": سر اختفاء عمرو دياب ودينا الشربيني

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - نفى مصدر مقرب من عمرو دياب ودينا الشربيني، كل ما تردد من أخبار حول وجود خلافات بينهما، مؤكدًا في تصريحات خاصة وحصرية ل "الخليج 365 نت" أن كل الروايات المتداولة حول وقوع مشاجرة بينهما في مطعم خاص، وطرد عمرو لدينا الشربيني من منزله، لا أساس له من الصحة.

عمرو دياب بدا التفرغ للانتهاء من ألبومه الجديد

وأكد المصدر نفسه أن عمرو دياب قرر تجاهل الشائعة برمتها وطلب من دينا الشربيني التزام الصمت، لافتا إلى أن دياب اعتاد مثل هذه الشائعات كلما قرر البدء في عمل فني كبير، والتزم على مدار السنوات السابقة سياسة التجاهل، وهناك شعور عند دياب أن ظهوره المتكرر برفقة دينا في مناسبات عامة وخاصة الفترة الماضية، أضر بصورته عند جمهوره، وهناك اتفاق على التقليل من هذا الظهور لأقل حد ممكن، ولهذا السبب شارك في حفل زفاف المنتج موسى عيسى ابن شقيقة المخرج طارق العريان بدون دينا الشربيني ولم يحضر بصحبة فرقته الموسيقية.

وعلم "الخليج 365 نت" أن عمرو دياب يعكف حاليا على تسجيل ألبومه الجديد، ويفرض طوقا من السرية على الاستديو الخاص به، ويلتزم بنفس الوقت باجراءات صحية صارمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، بينما تنشغل دينا الشربيني بالتحضير لمسلسلها الجديد المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2021 حصريا على قنوات MBC، والانتهاء من مشاهدها الأخيرة في عدة أفلام تعاقدت عليها مؤخرا، وبنفس الوقت يتم التحضير لعمل "مفاجأة" ستجمع النجمين" وسيتم الكشف عن تفاصيلها قريبا في احتفال كبير.

يذكر أن دينا الشربيني لازالت تتابع حسابات عمرو دياب وأولاده عبدالله وجنا وكنزي ونور على إنستقرام، وتتابع بنفس الوقت حساب زينة عاشور آخر زوجة رسمية لعمرو دياب، وحساب زوجته الأولى شيرين رضا، ولم تقم بإنهاء المتابعة كما روج البعض، بينما يرفض عمرو متابعة أي شخص (ولا حتى أولاده) مكتفيا بحسابين فقط الأول لشركته الخاصة ناي والثاني لراديو يحمل اسمه.

يذكر أن عدد كبير من متابعي وجمهور عمرو دياب ودينا الشربيني توقعوا إعلان زواجهما رسميا يوم 11 أكتوبر الماضي، الذي صادف عيد ميلاد النجم دياب ال 59، فحسب تأكيد صديقه المقرب المؤرخ الفني طاهر البهي، كان من المفترض أن يعلن زواجه رسميا منها، حسما للجدل حول طبيعة علاقتهما الذي استمر 3 سنوات كاملة، تردد خلالهم أن الزواج حدث بالفعل خارج مصر ولكن تم تكتم تفاصيله.

وسبقت دينا الشربيني الجميع بتهنئة عمرو بعيد ميلاده، ونشرت عددا من الصور الجديدة التى تجمعهما عبر حسابها على موقع إنستقرام، ووضعت في الخلفية أغنيته الجديدة "أماكن السهر" وعلقت عليها قائلة: عيد ميلاد سعيد، أنت أروع رجل عرفته على الإطلاق. لطيف، قوي، متواضع، لطيف شجاع، أنت حقًا كل شيء عيد ميلاد سعيد.

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