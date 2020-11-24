إدانة ودلائل .. نانسي عجرم وزوجها في مرمى قضية القتل مجددًا

عاودت قضية زوج نانسي عجرم، للصعود وإثارة الجدل مرة أخرى، وذلك بعد أن أصدر قاضي التحقيق الأول بجبل لبنان، نقولا منصور، قراره القضائى تجاه الدكتور فادى الهاشم، في جريمة قتل السوري محمد الموسى، والتى مر عليها عدة شهور.

قضى القاضي بإدانة زوج نانسي عجرم بجناية القتل استنادا على المادة 547 مضافا على المادة 228 من قانون العقوبات، وتتراوح عقوبتها ما بين 15 و20 عاماً، وتم إحالة ملف القضية إلى محكمة الجنايات.

وتنص المادة 547 على أنه "من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة".

وكان النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وجهت تهمة القتل العمد للطبيب فادي الهاشم، وذلك بموجب المادة 547،

التي تتراوح عقوبتها بين 15 سنة و20 سنة، لكنها اضافتها على المادة 229 من قانون العقوبات اللبناني التي تعطي أسبابًا تخفيفية حتى يعفى من العقاب إذا ثبت أنه قتل دفاعًا عن النفس.

يذكر أن الادعاء يضاف على المادة 229 التي تسقط التهمة بسبب الدفاع المشروع عن النفس، والتي تنص أنه: " لا يعاقب الفاعل على فعل فرضته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرًا جسميًا محدقاً لم يتسبب هو فيه قصدًا شرط أن يكون الفعل متناسبًا والخطر.

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من هو فادى الهاشم ؟

يعمل طبيب أسنان ويتابع حالات كثيرة أغلبها من المشاهير، وبدأت علاقة حبه مع نانسى عجرم عام 2005 من خلال ترددها على عيادته كمريضة ثم قويت العلاقة لتنتهى بالزواج عام 2008 فى قبرص.

وكان قصر الفنانة شاكيرا الذي يقدر بـ11 مليون دولار و648 دولارًا هدية الفادى لنانسى، وأنجبا 3 أبناء هم إيلا وميلا وليا.

الهاشم من مواليد 1969 أى فارق السن بينه وبين الفنانة نانسى 14 عامًا، تزوجا زواجًا مدنيًا لاختلاف الطائفة الدينية لهما فهو من الطائفة المارونية، وهي تنتمى إلى طائفة الروم.

ووجهت له القاضية غادة عون، النائب العام الاستئناف فى جبل لبنان، جريمة قتل المواطن السورى محمد موسى، استنادا للمادة 547 معطوفة على المادة 229 عقوبات القتل القصدى.