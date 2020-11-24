شاهد .. محمد سامي برفقة زوجته وعائلته

شارك المخرج محمد سامي جمهوره ومتابعيه صورة جديدة برفقة عائلته، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر "سامي" في الصورة برفقة زوجته الفنانة مي عمر، وشقيقته ريم، و والدته النائبة صبورة السيد ووالده، معلقاً:" أنا وابويا ومراتي وأختي مع سيادة النائبه ".

وكان قد عبر "سامى" عن سعادته بنجاح والدته فى انتخابات مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تهنئة بهذا الانتصار، ونشر صورة لوالدته النائبة صبورة السيد معلقا: "تهانينا

حبيبتي انت تستحقين ذلك".

وفي سياق آخر، يصور المخرج محمد سامى أخر مشاهد فيلم "العميل صفر" لأكرم حسنى ونيللى كريم، داخل لوكيشن شارع المعز بوسط البلد، حيث سيوقف الفيلم بعدها لإنشغاله بتحضيرات مسلسله "نسل الاغراب" بطولة النجمين أميركرارة وأحمد السقا.



ومن المقرر أن يصور "سامى" يوماً واحداً فقط يوم 14 من شهر نوفمبر المقبل، ويستكمل باقى التصوير عقب عيد الفطر المقبل، لاسيما أن الفيلم مقرر عرضه فى عيد الاضحى 2021.



ويعد مسلسل "نسل الاغراب" هو

التعاون الأول بين كرارة والسقا في الدراما، حيث قدما سوياً أكثر من عمل في السينما، ونجح المخرج محمد سامى في إقناع النجمين بالتعاون سوياً، علماً بأن كل نجم منهم يقدم مسلسلات بمفرده، ويحقق النجاح الكبير ، وكان آخرهم مسلسل "الاختيار" الذى قدمه أمير كرارة، وتناول السيرة الذاتية لأسطورة الصاعقة الشهيد أحمد منسى، كما تألق النجم أحمد السقا في مسلسل "ولد الغلابة"، الذى قدمه في رمضان قبل الماضى.

مسلسل "نسل الأغراب" يشارك في بطولته كل من أحمد السقا، وأمير كرارة، ومى عمر، وأحمد السعدنى، وآخرين، تأليف وإخراج محمد سامى، وانتاج سينرجى.



فيلم " العميل صفر" بطولة أكرم حسن، نيللى كريم، لبلبة، محمد علاء، وأخرون، قصة محمد سامى، سيناريو وحوار وائل عبد الله، إخراج محمد سامى.