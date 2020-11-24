استكمالاً لنجاح "لازم أعيش" .. جميلة عوض تخضع لجلسة تصوير بمكياج البهاق

إستطاعت النجمة الشابة جميلة عوض تحريك مشاعر الجمهور من خلال دورها في حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا"، حيث لعبت دور فتاة شابة تعاني من مرض البهاق، وتناقش فيه قضية التنمر وكيف إستطاعت أن تتغلب على كل الصعاب التي واجهتها من المجتمع وأقرب الاشخاص لها.

وتفاعل معها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تصدرت جميلة والمسلسل تريند محرك البحث "جوجل" في وقت قياسي، إذ تفاعل متابعي الحكاية مع مرض البهاق كثيرًا وأداء جميلة المبدع.

كما خضعت الفنانة الشابة جميلة عوض لجلسة تصوير لصالح مجلة Elle العالمية

في نسختها العربية، واعتمدت جلسة التصوير على شخصية نور مريضة البُهاق التي أدتها جميلة في حكاية "لازم أعيش" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" الذي يُعرض على قناة DMC.

وإستكمالاً لنجاج حكاية "لازم أعيش"من مسلسل "إلا أنا" إلتقت مجلة Elle Arabia مع جميلة عوض، حيث قالت خلال لقائها: "سعدت بشدة بهذه الشخصية، فمن خلالها حاولت أن أنقل رسالة أصحاب هذا المرض وما يعانونه من تنمُّر في المجتمع، ومن أجل هذا الدور قمت

ببحث مفصّل عن مرض البُهاق و المصابين به حتى تصبح رسالتي صادقة وحقيقية".

كما وجهت "جميلة" رسالة لمرضى البُهاق قائلة " أوجه رسالة لمريضة البُهاق ولكل من لديه أو لديها اختلاف، عليها أن تتقبل مرضها أو اختلافها وأن تحب نفسها فهي إنسانة مكتملة لا ينقصها شيء، وأقول لها أنتِ جميلة كما أنتِ وفي كل أحوالِك، وأن الشخصية لا تقاس بشكلها الخارجي ولكن بما تحمله بداخلها".

مسلسل "إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، وتم عرض "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض.