أمجد مصباح يكتب: «الملاخ» و«حليم» و«نجوى» كتبوا شهادة ميلاد القاهرة السينمائى

فى عام 1976 كانت السينما المصرية تمر بحالة ازدهار خاصة فى النواحى الإنتاجية. فى تلك الآونة كان الناقد السينمائى الكبير كمال الملاخ يشغل منصب رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما. وهو صاحب فكرة إقامة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى. ليكون أول مهرجان سينمائى ودولى فى العالم العربى.

كانت الفكرة تبدو صعبة فى البداية فكر «الملاخ» فى الاستعانة بنجم كبير لكى يرى هذا المهرجان النور.

يوم 26 سبتمبر 1976 وكانت الفنانة العالمية الإيطالية كلوديا كارديناى، من أبرز الحاضرين من نجوم العالم وبالطبع حضر كبار نجوم ونجمات السينما فى مصر.

ودعمت وزارة الثقافة المهرجان فى دورته الأولى. وكان عبدالمنعم الصاوى

هو وزير الثقافة فى ذلك الوقت.

ظل الناقد الكبير كمال الملاخ رئيسًا للمهرجان لمدة سبع سنوات متتالية حتى عام 1983، وبالطبع كان نجم النجوم فى ذلك الوقت العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ الذى رحب على الفور بالتعاون مع كمال الملاخ وقرر عمل أكثر من حفل غنائى يخصص دخله بالكامل لإقامة المهرجان، ونفس الأمر حدث مع الفنانة الاستعراضية التى كانت فى أوج سنوات العطاء نجوى فؤاد التى تبرعت بكافة إيرادات حفلاتها شبه اليومية.

وقدم الإعلامى والفنان اللامع سمير صبرى حفل الافتتاح

الذى أقيم بإحدى دور العرض وسط القاهرة، ثم المخرج الكبير كمال الشيخ، وسعد الدين وهبة الذى استطاع نقل المهرجان للعالمية وهو صاحب فضل كبير فى تطوير هذا المهرجان واستمر فى رئاسة المهرجان حتى وفاته 1997 ثم الفنان حسين فهمى، وشريف الشوباشى والفنان الراحل عزت أبوعوف، والناقد الكبير الراحل سمير فريد، وأخيرًا المنتج محمد حفظى. الذى يسعى جاهدًا لظهور المهرجان فى أبهى صوره.

من الصعب أن تحصى كم النجوم العالميين الذين حضروا للمهرجان على مدى تاريخه لعل من أبرزهم كلود بكاردينابى، وأبرزهم الآن ديلون، صوفيا لورين، أميتاب باتشان، انستآسيا كينسكى، مورجان فريمان، نيكولاس كيدج، إليزابيث تايلور، مصطفى العقاد مخرج فيلم الرسالة، أوليفر ستون، كريستوفر بى، وبالطبع الفنان المصرى العالمى الراحل عمر الشريف.

يبقى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بوابة مصر للسينما العالمية.