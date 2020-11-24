شاهد.. عباس أبو الحسن يعيد للأذهان أزمة الطبيب المتحرش

في ظل تصدر الأزمة التي تعرض لها الفنان المتهم بالتطبيع، مع الكيان الصهيوني، وذلك بعد انتشار أكثر من صورة تجمعه بعدد من الشخصيات الإسرائيلية.

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طالب الفنان عباس أبو الحسن

، جمهوره علي مواقع التواصل الإجتماعي، بعدم تجاهل قضية طبيب الأسنان، باسم سمير، والمعروف إعلاميًا بـ"الطبيب المتحرش بالرجال".

وكتب أبو الحسن عبر حسابه الرسمي بموقع Facebook قائلاً :"طبعا مش عايزين المشكلة بتاعة الموقوف الراقص علي " ناجيلا

هايم " تنسينا ان في متحرش جنسي متسلسل تخفي لعقود في هيئة دكتور اسنان ما زال هربان في جحر من الجحور بينما ملف التحقيقات بكافة الادلة قابع متجمد في ادراج نيابة استئناف القاهرة دون اي تفسير ورفض مستمر من قبل النيابة الموقرة في اعطاء الشاكين صورة من التحقيقات".

من جانب أخر كان أعلن الفنان عباس أبو الحسن

عن تقدمه وآخرون ببلاغ ضد طبيب الأسنان باسم سمير متهمين إياه بالتحرش.

وعبر حسابه الرسمي على Facebook، نشر عباس أبو الحسن صورة الطبيب الشهير مع هاشتاج "متحرش بالرجال" وعلق عليها "تم اليوم التقدم ببلاغ رسمي الي النيابة العامة وسيادة معالي المستشار النائب العام عن طريق المحامي الأستاذ حسن أبو العنين وكيلا عن عباس ابو الحسن عباس محمد و تميم حافظ احمد يونس وآخرين ضد المتحرش الجنسي المتسلسل الدكتور باسم سمير ناشد فهمي وشهرته " باسم سمير " طبيب أسنان وذلك عن وقائع التحرش الجنسي وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ".