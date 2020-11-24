مروان خوري يطلق العد التنازلي لطرح أغنيته الجديدة “مش مرتاحة”

متابعة بتجــــــــــرد: يطرح النجم اللبناني مروان خوري أغنيته الجديدة “مش مرتاحة” بعد غد الخميس عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وأعلن مروان عن بدء العد التنازلي لطرح الأغنية من خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر” فكتب: “اغنيتي الجديدة مش مرتاحة حصرياً على قناتي يوم الخميس الساعه 6:00 بتوقيت بيروت اشتركوا بالقناة على يوتيوب”.

نفيد بالذكر أن الفنان الشامل مروان خوري طرح في شهر تموز/يوليو الماضي أغنية “كمل حياتك” من كلماته وألحانه وتوزيع داني خوري.

وجاءت الأغنية بمثابة رسالة تفاؤل، دعا من خلالها مروان إلى التمسك بإرادة الحياة رغم قسوة ما يمرّ به العالم منذ انتشار وباء كورونا الذي قيّد البشر في مختلف بقاع الأرض.

وحققت أغنية “كمل حياتك” ما يقارب المليوني مشاهدة منذ طرحها عبر قناة مروان خوري الرسمية في موقع “يوتيوب”.