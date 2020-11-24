5 ورش للشباب والأطفال في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في مصر عن بدء قبول طلبات الالتحاق بورش دورته الخامسة، التي ستعقد في فبراير/ شباط المقبل.

وتشهد الدورة المقبلة تنظيم 5 ورش، هي: "ورشة صناعة الفيلم" و"ورشة السيناريو" و"ورشة تطوير الفيلم" و"ورشة أسوان للرسوم المتحركة" و"ورشة الرسوم المتحركة والسينما للأطفال".



وقال سيد عبدالخالق، مدير إدارة الورش بالمهرجان، إن ورش الدورة الخامسة ستنطلق يوم 1 فبراير/ شباط وتستمر حتى 30 من نفس الشهر، وعلى الراغبين فى الحصول على منحة المشاركة في ورش المهرجان ملء الاستمارة الموجودة على الموقع الرسمي للمهرجان، والصفحة الرسمية للمهرجان على "فيسبوك".





وأضاف عبدالخالق: "ينظم المهرجان ورشة صناعة الفيلم، وهي معنية بتعليم وتدريب الفتيات والشباب من سن 18 حتى 40 على صناعة الفيلم، كما ينظم ورشة تطوير الفيلم، وتهتم بالسينمائيين الشباب ممن سبق لهم التدرب على صناعة الأفلام، ويملكون معرفة نظرية وعملية عن صناعة الفيلم ولهم تجارب سابقة، إضافة إلى ورشة السيناريو التي تهتم بتعليم السيناريو، وشرح كيفية تطوير الأفكار المبدئية، والعمل عليها حتى مرحلة السيناريو النهائى".

وتابع: "يعقد المهرجان في دورته المقبلة ورشتين للرسوم المتحركة، الأولى "ورشة أسوان للرسوم المتحركة للكبار"، وتهدف لمساعدة وتدريب من لديهم خبرة سابقة على تطوير مشاريع أفلام الرسوم الخاصة بهم، وكذلك من لديهم رغبة فى معرفة أساسيات التحريك فى أفلام الرسوم، من خلال تحريك لوحات الفنانات المصريات المعاصرات، إضافة إلى "ورشة الرسوم المتحركة والسينما للأطفال"، وتهتم بتعليم الأطفال من سن 7 سنوات حتى 14 سنة على تقنيات صناعة أفلام الرسوم المتحركة بتقنيات خاصة وبسيطة.





وأشار عبدالخالق إلى أن المهرجان نجح خلال السنوات الماضية في اكتشاف العديد من المواهب بمحافظة أسوان، ويعتبر المتنفس الوحيد الذي يمنحهم الفرصة للتدريب على فنون السينما المختلفة وصناعة الفيلم، مؤكدا أن محافظة أسوان مليئة بالمواهب التي ينتظرها مستقبل كبير.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة سيعقد دورته الخامسة في الفترة من 20 إلى 26 فبراير/ شباط المقبل، ويكرم في حفل الافتتاح النجمة إلهام شاهين حيث يمنحها جائزة إيزيس للإنجاز تقديرا لمشوارها الفني الطويل .