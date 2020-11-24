إصابة "أبلة فاهيتا" بكورونا.. ما مصير برنامجها؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب "صاحب شخصية" برنامج "أبلة فاهيتا: لايف من الدوبلكس"، المذاع على فضائية "أون" المصرية بفيروس كورونا المستجد قبل أسبوع.

وذكرت مصادر لصحيفة "المصري اليوم"، أن صاحب شخصية "أبلة فاهيتا" أصيب بالفيروس دون ظهور أية أعراض عليه، ما أدى إلى توقف تصوير حلقات جديدة من البرنامج.



واضطر القائمون على البرنامج وقناة "أون" إلى إعادة حلقات قديمة خلال حلقتي الخميس والجمعة الماضيين.

و"أبلة فاهيتا" هي شخصية كارتونية مصرية، يقدمها الشاب المصري حاتم الكاشف، الذي درس المسرح وسافر إلى أمريكا لإكمال دراسته الفنية وهو صاحب الفكرة والصوت للدمية الأساسية "فاهيتا" وهي ربة منزل كان أول ظهور لها في عام 2011.