إدانة زوج نانسي عجرم بتهمة القتل العمد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور قراره الظني بحق زوج الفنانة نانسي عجرم، الدكتور فادي الهاشم.

ويقضي القرار بإدانة الهاشم بجناية القتل "المادة 547" معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات والتي تتراوح عقوبتها ما بين 15 و20 عاما، مؤكدة إحالة الملف إلى محكمة الجنايات.



وأوضحت الوكالة اللبنانية أن قاضي التحقيق الأول قرر ترك فادي الهاشم رهن التحقيق لحين الاستماع إلى عدد من الشهود، واستكمال دراسة سجلات الاتصالات.

وأشارت إلى أن "المادة 547 " تنص أنه من قتل إنسانا قصدا عوقب بالأشغال الشاقة من 15 سنة إلى 20 سنة، وتكون العقوبة من 20 سنة إلى 25 سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.





من جانبه، علق غابي جورمانوس، محامي فادي الهاشم على قرار المحكمة، وقال إنهم كانوا يتوقعون حكماً بالدفاع عن النفس المشروط، لكنه جاء بعقوبة الـ 20 سنة معطوفة على مادة ثانية تمنع العقاب، وقانونياً الحكمين يؤديان إلى نفس النتيجة وهي اللا عقاب، وإذا قمنا بقراءة المادة المعطوف عليها القرار تتطابق مع ما قاله فادي في التحقيقات.

يذكر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور كان قد استمع سابقاً إلى زوج الفنانة نانسي عجرم المدعى عليه في جريمة قتل السوري محمد الموسى، فيما قالت محامية أهل القتيل إن الهاشم والموسى أجريا عدة اتصالات ببعضهما بعضا قبل الواقعة.

بدأت القضية فجر الأحد 4 يناير/كانون الثاني الماضي، حين فوجئ زوج نانسي عجرم بالشاب السوري محمد موسى يقتحم منزله شاهرا مسدسا، بغرض السرقة، وحين حاول ترويع بنات نانسي عجرم، سارع زوجها إلى إطلاق النار على اللص فأرداه قتيلا، وقد صورت كاميرات مراقبة المنزل كل الأحداث.