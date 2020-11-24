شكرا لقرائتكم خبر عن هبة طوجى تعلن عن حفلها بالقاهرة: لا يمكنني الانتظار حتى أعود قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة اللبنانية هبة طوجى، إحياءها لحفل فنى في مصر خلال الشهر المقبل، وتحديدًا في 18 ديسمبر على أحد مسارح القاهرة الجديدة، برفقة أوركسترا أبو الهول، والمايسترو أسامة رحبانى، ونشرت هبه صورتها من أهرامات، والتي ألتقطت لها خلال زيارتها الأولى لمصر لإحياءها حفلها الأول، وعلقت هبة: "لا يمكنني الانتظار حتى أعود قريبًا.. مباشرة من القاهرة.. 18 ديسمبر 2020... برفقة أوركسترا أبو الهول وأسامة رحبانى"

هبه طوجى على انستجرام

من ناحية أخرى دخلت هبة طوجي عش الزوجية الفترة الماضية، وذلك بعدما تم الإعلان عن عقد قرانها على الموسيقار إبراهيم معلوف في حفل زفاف أقامه الثنائي في فرنسا، وذلك بعدما قامت بتأجيل إتمام الأمر في وقت سابق من شهر اغسطس بسبب الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت.

هبة طوجي هي مغنية وممثلة ومخرجة لبنانية، بدأت مسيرتها الفنية في لبنان مع الفنان أسامة الرحباني، ثم انطلقت إلى العالمية في عام 2015، عندما اشتركت في النسخة الفرنسية من برنامج The voice.

يذكر أن آخر أعمال هبة طوجى فيديو كليب أغنيتها الجديدة يمكن أحلى يفل، وذلك عبر قناتها الخاصة على موقع يوتيوب، وهى من كلمات مروان وغدي الرحباني، وموسيقى أسامة الرحباني، والكليب من إخراج نادر موصلى.