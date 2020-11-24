شكرا لقرائتكم خبر عن مينا عطا يرزق بطفلته الأولى معلقًا: من هنا ورايح أبو تمارا راح أبو تمارا جه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رزق الفنان مينا عطا بطفلته الأولى، حيث كشف من خلال إنستجرام الخاص به أنه رزق بطفلها واسماها " تمارا، ونشر صورة وهو يحملها في المستشفي وعلق عليها بـ "حمد لله ربنا رزقنى وبعتلى أحلى هدية النهاردة بنتى وحبيبة قلبى / تمارا مينا عطا..عاوز دعوة حلوة منكم ليها ولمامتها ..ومن هنا ورايح ابو تمارا راح.. أبو تمارا جه".

وكان قد طرح نجم ستار أكاديمي مينا عطا، كليب أغنيته الجديدة، والتي تحمل عنوان "عملت جني" قريبًا على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهى من كلمات إسلام راتب وألحان محمود حسيني وتوزع زيزو فاروق وميكس وماستر أحمد جودة وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الشعبية الذى يقدمها لأول مرة في مشواره.

وحل مؤخرًا مينا عطا، ضيف لايف ببرنامج live مع As3ad، الذى يقدمه الزميل محمد أسعد على الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .

وقام "عطا" عبر اللايف بإحياء احتفالات أكتوبر مع جمهور الخليج 365، حيث عزف على البيانو، وقام بغناء أحدث أغنياته الوطنية "عاشوا"، التى سجلها خصيصا لاحتفالات نصر أكتوبر، هذا بالإضافة لغناؤه مجموعة من أجمل الأغاني الوطنية التى تحرك المشاعر تجاه وطننا العظيم، مثل "تسلم الأيادى"، و"بالأحضان".

جدير بالذكر ان المطرب مينا عطا طرح مؤخرا أغنية وطنية بعنوان "عاشوا" من كلمات الشاعر محمد هيكل، وألحان شريف حمدان، وتوزيع أحمد عادل .