شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد ميرفت أمين: "كل سنة وأمى الثانية بخير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة دنيا سمير غانم، النجمة ميرفت أمين بعيد ميلادها، متمنية لها المزيد من السعادة والحب في حياتها، ونشرت دنيا صورة تجمعها بميرفت أمين عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد أمى الثانية، ويارب كل أيامك مليئة بالسعادة والجمال والسلام والحب".



دنيا سمير غانم وميرفت أمين

تحتفل، اليوم، ميرفت أمين قطة السينما المصرية كما لقبها النقاد وجمهور السينما، بعيد ميلادها الـ74، فهى من مواليد يوم 24 نوفمبر عام 1948، ولدت فى المنيا من أب مصرى وأم أسكتلندية، كانت من أشهر الممثلات فى السبعينيات والثمانينيات فى السينما المصرية، حصلت على ليسانس آداب فى جامعة عين شمس قسم اللغة الإنجليزية وكان أول ظهور لها مع المخرج حسين كمال والمطرب عبد الحليم حافظ في فيلم أبي فوق الشجرة.

وكانت بدايات ميرفت أمين الفنية من خلال الجامعة، حيث اشتركت في فريق الجامعة وقدمت مسرحية يا طالع الشجرة لتوفيق الحكيم وبعد التخرج احترفت التمثيل حيث قدمت مسرحية مطار الحب مع الفنان عبد المنعم مدبولي وقد اكتشفها وقدمها للسينما الفنان أحمد مظهر عام 1965 من خلال فيلم حب المراهقات ومنه انطلقت في عالم الفن وقدمت عدة أعمال فنية للسينما والتلفزيون، وحصدت ميرفت أمين خلال مشوارها الفني العديد من الجوائز والتكريمات، وأبرزها بمهرجان القاهرة السينمائي عام 2009، وبمهرجان دمشق السينمائي الدولي الخامس عشر عام 2007.