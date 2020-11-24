شكرا لقرائتكم خبر عن عدى الكلام لسعد المجرد تتجاوز 100 مليون مشاهدة.. وأمير طعيمة: سعيد إنها كلماتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاوزت أغنية "عدي الكلام" للنجم المغربي سعد لمجرد 100 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، منذ طرحها شهر يوليو الماضى، وهى من كلمات أمير طعيمة و‏ألحان عزيز الشافعى، توزيع توما، وعبر الشاعر أمير طعيمة عن سعادته بالنجاح الكبير للأغنية، مؤكدًا أن سعد لمجرد فنان موهوب وذكي، وكتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "سعد لمجرد عدي الكلام وعدى الـ100 مليون مشاهدة على يوتيوب فقط في 4 أشهر"، وتابع: "فنان ذكي ومختلف وموهبة خاصة وسعيد أن أول أغنية مصرية له من كلماتي.. شكرًا لأصدقائي المبدعين اللي دائما عند حسن ظني بيهم".

سعد لمجرد

من ناحية أخري كان ظهر النجم سعد لمجرد في فيديو جديد من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام أثناء ممارسته رياضة الجولف، حيث ظهر في الفيديو وهو يلعب تلك الرياضة المفضلة له، ويضرب الكرة أكثر من مرة، فيما علق على الفيديو بكتابة : "ذكريات استثنائية".

وكان وجه الفنان سعد لمجرد الشكر للنجمة نبيلة عبيد فى وقت سابق، بعد نشر مقطع فيديو يستعرض مشاهد لها من فيلم " الراقصة و السياسى" على أغنيته الجديدة " عدى الكلام"، وكتب سعد لمجرد، قائلا:" جزيل الشكر لك مدام نبيلة شرف كبير ولا يوصف أن أغنيتى تتحط على مونتاج من أروع لقطات تاريخك انتى فعلا كنتى و ستظلى محبوبة الجماهير أشكرك مرة أخرى على طيبة قلبك و تواضعك" لترد عليه نبيلة قائلة:" نورتنى".

وكلمات أغنية "عدى الكلام"، هى: "شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات.. ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام.. حاسس إني كده إبتديت .. أبقي رومانسي و ضعیف.. ليه نومي بقي خفيف .. كنت لما بنام بنام.. الجمال عدي الكلام .. تضحكي لي و تاخدي كام.. أدفع العمر اللي جاي .. بس و تردي السلام.. مش بأفور صدقيني .. حس بيا كلمينى.. حتي لو موضوع غريب .. اللي طالبه تفهميني".

وتقول كلمات الأغنية، "ده أنا و الله إبن ناس .. مش بعاكس م الأساس.. هتقوليلي ده اندفاع .. يمكن تستغربيني.. أوعي تمشي و تسيبيني .. قبل ما أخلص كلام.. أنا شفتك قلبي ضاع .. و ده أصلا مش طبيعي.. في الزحمة لو تضيعي .. قولي علي قلبي السلام".