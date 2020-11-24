شكرا لقرائتكم خبر عن آنا دي أرماس تخطف الأنظار فى ظهورها الجديد بكواليس فيلمها الجديد Deep Water .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية آنا دي أرماس، متابعيها وجمهورها، بمجموعة صور عبر الاستوري الشخصي لها بموقع إنستجرام، من وراء كواليس فيلمها الجديد Deep Water 2021 المقرر عرضه العام المقبل في دور العرض السينمائي، حيث ظهرت النجمة في الصور وهي تلهو مع كلب باللون الأبيض يبدو وكأنه سيشاركها إحدى المشاهد التي تقوم بتصويرها حاليًا.

وكانت قد التقطت عدسات المصورين ظهور دى ارماس، في بعض الصور من وراء الكواليس منذ ايام، بصحبة افليك في صور من كواليس فيلمهما الجديد Deep Water، والتي سلط فيها الضوء على اقتراب اعلان ارتباطهما للجمهور وفقا لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية.

وظهرت خلال الصور أثناء ارتدائها خاتم من الألماس في يدها، أكد التقرير أنه إما تم ارتداؤه كجزء من الشخصية التي تقدمها النجمة الكوبية خلال أحداث الفيلم، أو أن الخاتم له علاقة بخبر هام يتعلق بحياتهما الشخصية، من خلال الإعلان عن خطوبتهما في الفترة المقبلة خاصة في ظل أخبار الانفصال التي ترددت بشأن الثنائي طوال الآونة الأخيرة.