شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى ضيف شرف مع دنيا سمير غانم بسبب "تسليم أهالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان أحمد فتحى كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "تسليم أهالى"، من بطولة دنيا سمير غانم، والذى انتهى صناعه من تصويره مؤخرا، ويظهر "فتحى" بدور كوميدى كعادته، حيث تدور أحداث العمل بالكامل فى إطار كوميدى ساخر حول عصابة مخدرات.

وتدورأحداث الفيلم حول مطاردة الفنانة لوسى لـ بطلة الفيلم خلال الأحداث، وذلك بسبب حبها الشديد لـ هشام ماجد الذى يجسد دورالبطولة أمام دنيا، مما يضطروا إلى الهروب من لوسى لكى يتزوجان وتدورالأحداث بينهما في إطار كوميدى.

فيلم "تسليم أهالى" يسجل البطولة المطلقة الأولى فى السينما للنجمة دنيا سمير غانم بعدما قدمت أكثر من بطولة فى الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة، ويشاركها بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم ايمى سميرغانم ولوسى وآخرين.

وغابت دنيا سميرغانم عن السينما على مدار الثلاثة سنوات الماضية، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي وشاركهما في البطولته كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وأنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة وتأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعى.