توجيه تهمة "القتل العمد" لزوج الفنانة نانسي عجرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن قاضي التحقيقات الأول في جبل نقولا منصور، أصدر قراره الظني في حق فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، ووجه له اتهاما بالقتل القصدي "العمد".

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، أصدر قراره الظني في حق فادي ميخائيل الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، والذي قضى بإدانته بجرم المادة 547 (القتل القصدي) معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات التي تنص عن حالة الدفاع عن النفس المشروع.

وأشار مضمون القرار الظني "وفقا لبيان للوكالة"، إلى أن الهاشم كان في حال انفعال شديد نتيجة خوفه على عائلته، على أن يعود لمحكمة الأساس الفصل في هذه النقطة، وتمت إحالة القرار إلى الهيئة الاتهامية في جبل لبنان.

وشهدت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في يناير الماضي، إطلاق زوجها فادي الهاشم الرصاص على محمد حسن موسى "سوري الجنسية"، بدعوى اقتحامه المنزل.