26 نوفمبر.. ريهام عبد الحكيم تحيي حفلًا غنائيًا في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تستعد المطربة ريهام عبد الحكيم لإحياء حفلًا غنائيًا في دار الأوبرا بالإسكندرية على مسرح سيد درويش، 26 نوفمبر الجاري الساعة الثامنة مساءًا.
نشرت ريهام بوسترا دعائيًا للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"حفل الفنانة ريهام عبد الحكيم بدار الأوبرا بالاسكندرية، على مسرح سيد درويش، الخميس 26 نوفمبر الساعة الثامنة مساءً".
أحيت المطربة ريهام عبد الحكيم حفلًا غنائيًا في دار الأوبرا المصرية احتفالًا بذكرى ثورة 23 يوليو.
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