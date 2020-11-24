مصطفى شعبان ينشر صورة :"قصة حب لا تنتهي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شارك الفنان مصطفى شعبان جمهوره بصورة تجمعه بـ"حصان" يطلق عليه "هيفين"، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر". علق "شعبان" على الصورة :"ماشاء الله هيفين قصة حب لا تنتهي". من ناحية أخرى، أعلن المخرج أحمد خالد موسى اليوم عبر حسابه على إنستجرام، عن اختيار اسم "عش الدبابير.. أسطورة سرية وسفينة" كاسم مؤقت لمسلسل عمرو سعد، مصطفى شعبان، والمقرر تقديمه رمضان 2021، وهو من تأليف محمد سعيد بشير.

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