يسرا اللوزي ضمن لجنة تحكيم "آفاق السينما العربية"بمهرجان القاهرة السينمائي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي، أعضاء لجان تحكيم مسابقات وجوائز الدورة 42، التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، بدار الأوبرا المصرية، ويعرض خلالها 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى.

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وتحظى الدورة الجديدة من المهرجان بمشاركة عدد كبير من الأفلام المعروضة يصل إلى 83 فيلما من 48 دولة، بينها 67 فيلما طويلا، و17 فيلما قصيرا، ويعرض من بينها 13 فيلما (عرض أول) عالمى و7 أفلام عرض دولى و52 فيلمًا عرض أول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و6 عروض أولى فى أفريقيا والدول العربية.

أولها فيلم الافتتاح «الأب» للمخرج فلوريان زيلر بطولة الممثلين المرشحين للاوسكار آنتونى هوبكنز، أوليفيا كولمان ومن المقرر أن يحضر ابطال الفيلم.

أما الأفلام المشاركة فى المهرجان وتتنافس على الجوائز، أولها أفلام المسابقات الدولية وتتنافس على جائزة تصويت الجمهور (جائزة يوسف شريف رزق

الله) مقدمة من شركة باديا – بالم هيلز بقيمة 15.000 دولار، وجائرة أفضل فيلم عربى والذى تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربى يتم اختيار الفيلم فى أى من المسابقات الثلاث (المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع النقاد)، والجائزة مقدمة من شركة سبيد

لاب بقيمة 10.000 دولار، وجائزة أفضل فيلم يعالج قضايا الاتجار بالبشر. مقدمة من اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقيمة 50 ألف جنيه، جائزة NUT.

وجائزة لأفضل فيلم يمثل المرأة، مقدمة من صندوق مشاريع المرأة العربية وقيمتها 10 آلاف دولار، وجائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير قيمتها 5 آلاف دولار مقدمة من منصة Watch It.

أما جوائز المسابقة الدولية يتنافس عليها الهرم الذهبى لأحسن فيلم ويمنح للمنتج (لا تمنح الجائزة مناصفة)، والهرم الفضى –

جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأحسن مخرج، والهرم البرونزى لأفضل عمل أول أو ثان وتمنح للمخرج، وجائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، وجائزة أحسن ممثل وممثلة وجائزة هنرى بركات لأحسن إسهام فنى.

ويتنافس على هذه الجوائز افلام المكسيكى «50 أو اثنان من الحيتان يجتمعان على الشاطئ»، والمجرى «الاستعدادات لنكون معا لأجل غير مسمى»، والفرنسى «الذاكرة»، واليابانى « تحت السماء المفتوحة، والبريطانى «التيه»، والفرنسى جاجارين، والمصرى حظر تجوال والبلغارى دروس فى اللغة الألمانية، والدنماركى شرطة، والمصرى عاش يا كابتن، والمصرى عنها والفلسطينى غزة مونامور، والبريطانى مؤتمر، والصينى مويرداوجا والكندى نادية الفراشة.

أما افلام القسم خارج المسابقة فهى الأمريكى «أرض الرحل»، والروسى «أرض الرحل»، والفرنسى «أوندين» والهندى «المريد»، والإيطالى «الحرب والسلام»، والبلغارى الخوف،والرومانى طباعة بالاحرف العلوية، والأمريكى موجول ماولكى والمكسيكى نظام جديد.

اما جوائز مسابقة آفاق السينما العربية، فتمنح لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية الجوائز التالية: جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربى، وتمنح للمخرج، وجائزة صلاح أبو سيف جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة أحسن فيلم غير روائى، وجائزة أحسن أداء تمثيلى.

ويتنافس عليها الفرنسى «تحت السماوات والأرض»، و«حد الطار»، وخريف التفاح والمصرى ع السلم، والمغربى ميلوديا المورفين والفرنسى نحن من هناك.