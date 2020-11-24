فيديو.. تامر عاشور يطرح أغنية "بياعة" لايف

طرح الفنان تامر عاشور، أغنية "بياعة"، لجمهوره بتقنية "لايف"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الغجتماعي الشهير "فيسبوك".
علق تامر على الفيديو قائلاً:"زي ما وعدناكم باللايڤ اغنيه "بياعه" مع الشباب الجامدين، كلمات الصديق والأخ الغالي: تركي الشيخ، ألحان:تامر عاشور".
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يذكر ان هذه المرة الثانية على التوالي التي يشارك فيها عاشور جمهوره، بتقديمه لأغنياته المفضلة لديهم "لايف"، حيث قدم لهم عبر "فيسبوك"، مقطع غنائيمتنوع بلغ عدد مشاهداته أكثر من مليون مشاهدة.
يذكر ان تامر قد طرح "بياعة" خلال شهر يوليو الماضي، وسجلت أكثر من 6 مليون مشاهدة، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، واحتلت المراكز الاولى في قائمة الاكثر مشاهدة على "يوتيوب" فور صدورها.
وكانت آخر إصدارات تامر الغنائية، من خلال أغنية "معلش أصلي مدلعها"، خلال شهر سبتمبر الماضي، وسجلت أكثر من 2 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:صابر كمال، ألحان:بلال سرور، توزيع:رامي سمير.
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