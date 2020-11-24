تراند اليوم : برسالة رومانسية.. “وائل جسار” يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. شاهد

وجه الفنان وائل جسار، رسالة رومانسية لزوجته، احتفالا بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابه على Instagram.

نشر وائل صورة جمعته بزوجته، وعلّق كاتبا: “حبيبتي ميراي شريكة حياتي، بدي قلك إنه وجودك بحياتي كنز، مشيت أنا وياكي مشوار طويل كان فيه طلعات ونزلات،

كنت دايما تعطيني معنويات ت كمل المشوار، من خلال دعمك قلي أنا نجحت كنت دايما الجندي المجهول اللي دايما عم يصليلي .كل عام وأنت بألف خير إن شاء الله دوام الصحة والعافية.. بحبك”.

على صعيد آخر، كان وائل جسار قد شارك مؤخرا في أوبريت “مصر حكاية”، بمشاركة عدد كبير من النجوم، من بينهم محمد فؤاد، ومدحت صالح، وهشام عباس، ودياب، وأمينة، ومى سليم، وياسمين على.

