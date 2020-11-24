شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودى بالقاهرة عن مصطفى شعبان: "بينه وبين الخيل قصة عشق".. والفنان يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أسامة نقلى سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة، عن سعادته لزيارة مزرعة الخيل النجم المصرى مصطفى شعبان، مشيرًا إلى أنه يتحدث عن الخيل بكل حب كلما استضافة إليها.

وكتب أسامة نقلى، عبر حسابه بموقع تويتر:" بين الخيل ومصطفى شعبان قصة عشق ترويها مزرعته العامرة بأجود أنواعها.. يتحدث عنها بكل حب كلما استضافني اليها.. هنيئا لك ياعزيزي بهذه الهواية الجميلة".



أسامة نقلى السفير السعودى فى القاهرة

ورد مصطفى شعبان، قائلاً: "هنيئا لنا بزيارتك معالى السفير والأخ والصديق الغالى ونشرف بوجودك "من تعرفه الخيل لن يجهله الناس.. نتمنى تنورنا تانى فى مزرعتك".



مصطفى شعبان عبر تويتر

الفنان مصطفى شعبان من أبرز الفنانين العاشقين للخيول، والذى منهم الفنان أحمد السقا، وسبق وأن ظهر معها فى فيلم "أحلام عمرنا" مع الفنانة منى زكى ومنة شلبى، حيث تخلل الفيلم مسابقة للخيول، بدى خلالها فارسا ماهرا فى ركوب الجياد.

من جانب أخر، كان أسامة نقلى، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، اعرب عن سعادته لزيارة موقع تصوير أحد الأعمال الفنية بمدينة الإنتاج الإعلامي، وهو عمل من إنتاج سعودى ضخم وبرؤية الكفاءات والمواهبة السعودية الشابة وكتب أسامة نقلى، عبر حسابه بموقع تويتر:"سعدت بزيارة موقع تصوير انتاج سعودي ضخم بمدينة الانتاج الاعلامي .. وسررت اكثر برؤية الكفاءات السعودية الشابة القائمة على العمل، ومدى ما يتمتعون به من حماس وارادة ومهنية عالية للارتقاء بالعمل الى مستوى التطور الكبير الذي يشهده قطاع الفنون والثقافة في السعودية .. بارك الله فيكم".