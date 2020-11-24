شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ: سعيد جدًا أن نهائي كأس أفريقيا في مصر الحبيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المستشار تركى آل الشيخ، بوست على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مشيدًا بدور وزير الرياضة أشرف صبحى، فى نبذ التعصب خلال الأيام الماضية، وذلك علي خلفية مباراة الأهلى والزمالك فى نهائي بطولة أفريقيا، وكتب معلقًا: من نيويورك لحبايبي وأهلي شعب مصر الغالية علي، سعيد جدًا إن نهائي كأس أفريقيا في مصر الحبيبة وطرفي النهائي أعرق وأعظم فريقين في أفريقيا بتمناها للنادي الأهلي طبعا وكابتن بيبو أعظم من لمس الكرة في أفريقيا يشيل الكأس.. ولو فاز الزمالك برضة فريق كبير ونبارك له بروح رياضية.. أهم حاجة الكأس يبقي مصري.. وأبارك لمعالي أخي أشرف صبحي وزير الرياضة النجاحات في الرياضة المصرية في ظل قيادة والدي الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله، بحبكم وبحب مصر ومحروسة بإذن الله.

وأشار تركى فى حديثه، عن حبه لمصر والنادى الأهلى، خاصة أنه واحد من جماهيره ومحببه، كما أكد طرفى المباراة مصريان معتبرًا نفسه واحدًا من المصريين، خاصة أنه يعشق مصر وشعبها منذ الصغر.

يشار إلي أن المستشار تركى ال الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادى الميريا الاسبانى، يخضع للعلاج فى نيويورك، حيث أجرى عملية جراحية هناك، ويعيش حاليًا فترة نقاهه، ومن المقرر أن يعود للسعودية واستئناف عمله خلال الفترة المقبلة.