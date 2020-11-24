برقصة الدبكة وجملة خاطئة.. "الهيبة الرد" يتصدر مواقع التواصل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدر المسلسل السوري "الهيبة الرد" مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بسبب أحداثه المثيرة، ورقصة الفنان السوري تيم حسن.

جاء ذلك ضمن أحداث الحلقة 17 من المسلسل الذي يعرض حاليا على قناة (mbc).

وأدى الممثل السوري تيم حسن، رقصة الدبكة بالشخصية التي يؤديها في سياق العمل وهي "جبل الشيخ جبل"، في مشهد زفاف "علي" الذي يجسد دوره الفنان اللبناني سعيد سرحان.

وعقب انتهاء الحلقة، تناقل عدد كبير من الجمهور المتابع للعمل، مشهد رقص تيم حسن، وخلال ساعات تصدر المشهد مواقع التواصل.





كما تصدر النجم تيم حسن مواقع البحث بعد مشهد جمعه بالفنان عادل كرم، الذي يجسد شخصية "نمر السعيد" ضمن أحداث المسلسل.





ولفت تيم حسن أنظار المشاهدين، لأنه تحدث باللغة الإنجليزية لأول مرة في المسلسل، كما أن الجملة التي تحدث بها كانت خاطئة لغويا، حيث قال (Time family indeed) ما دفع بعض المتابعين إلى تصحيح الخطأ بالمعنى المقصود وهو (Family time).





مسلسل "الهيبة الرد" من تأليف فؤاد حميرة، وإخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته بجانب تيم حسن، ديمة قندلفت، منى واصف، والممثل اللبناني عادل كرم، وسليم علاء الدين.







