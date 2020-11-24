شكرا لقرائتكم خبر عن تشويق وغموض في الإعلان الدعائى لفيلم "خان تيولا" وطرحه 2 ديسمبر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "خان تيولا" خلال الساعات القليلة الماضية الإعلان الدعائي للفيلم الذي سيتم طرحه بدور العرض السينمائية في 2 ديسمبر المقبل .

وأحاط الكثير من الغموض والإثارة على الإعلان الدعائي للفيلم الذي انهالت عليه الكثير من التعليقات التي تساءلت عن الشكل الذي ظهر به أبطال الفيلم والمكان الذي تم التصوير به ودور العرض التى سيطرح بها الفيلم.

ومن ناحيته أكد مخرج ومؤلف العمل أن فيلم "خان تيولا" لا ينتمي تماما لنوعية أفلام الرعب وأنه يحمل رسالة هامة وفكرته تدور في إطار تشويقي فلسفي.

وتعود أحداث الفيلم إلى فترة الأربعينيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.

يشار إلى أن فيلم "خان تيولا" من بطولة كل من وفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود البزاوى وأحمد كمال ومحمد عبد الواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة، ومن تأليف وإخراج وسام المدنى.