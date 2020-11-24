شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تستعين بالوجوه الشابة فى فيلمها "ماما حامل" منهم نانسى صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الممثلة الشابة نانسى صلاح مؤخراً لقائمة فيلم "ماما حامل" للنجمة ليلى علوى والذى انطلق تصويره خلال الأيام الماضية فى مدينة الشيخ زايد، وتدور أحداث الفيلم حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومى فؤاد لبعض المشاكل فى عمله الذى يتولى إدارته الفنان سامى مغاورى، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى كوميدى.

فيلم "ماما حامل" بطولة ليلى علوى ويشاركها بطولته بيومى فؤاد، ومحمد سلام، وحمدى الميرغنى وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.

وتنتظر نانسى صلاح فيلم "ساعة شيطان" الذى انتهت من تصويره إخراج إبرم نشأت، وتأليف أحمد عبد الفتاح عثمان، والعمل من بطولة النجم باسم سمرة، ومحمد عز ومصطفى أبو سريع، ومى القاضي وأخرون من النجوم.