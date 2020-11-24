شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين تتذكر والدها: "حلمت بيك يا بابا وشفتك شاب فى الثلاثينات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة رانيا محمود ياسين أنها حلمت بوالدها الراحل محمود ياسين ، لافتة أنها شاهدته كشاب في الثلاثينات من عمره، وذلك في ذكري مرور 40 يوما علي وفاته، وكتبت رانيا عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"انا حلمت بيك يابابي الحمد الله شفتك شاب في الثلاثينات ونزلت فيك بوس من كثر ما وحشتني الله يرحمك يا حبيبي ويسكنك فسيح جناته يارب نسألكم الدعاء".



رانيا محمود ياسين

وكانت أحيت رانيا محمود ياسين ذكرى أربعين والدها الفنان الراحل محمود ياسين، عبر حسابها الشخصى على موقع "فيس بوك"، حيث كتبت فى تدوينه لها: "40 يوما على فراقك، يا أبى الغالى ستظل فى قلبى وفى روحى حتى ألقاك رحمك الله وأسكنك فسيح جناتك يارب العالمين، اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده فى الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره فى نور دائم لا ينقطع واجعله فى جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين".

وكانت وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين رسالة عتاب لعدد من أصدقائها أو زملائها بالوسط الفنى الذين لم يقدموا لها واجب العزاء فى وفاة والدها النجم الكبير الراحل محمود ياسين، وكتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام"، "فى ناس قريبة سواء على مستوى الزمالة أو أصحابى ماعزونيش، وأنا قصدى معزونيش يعنى ما كلمونيش أو بعتوا رسالة فقط"، وأضافت رانيا، "لكن الحقيقة أنا مش زعلانه منهم لأنى مابقتش بزعل خالص لكن مستغربه موقفهم حاسه زى ما يكونوا هنجوا أو اتأخروا على واجب العزاء فتنحوا وقالوا هنكلمها ازاي متأخر كده عموما تمام متشكرين " لا اراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم".

وفى وقت سابق، قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إن والدها الفنان الراحل محمود ياسين كان شخصاً عظيماً، لم يتخاذل يوما من الأيام عن مساعدتها فى أى شيء، مشيرة إلى أنه كان رغم تعب ومشقة التصوير التى كان يواجهها يوميا فى عمله إلا أنه كان حريصا دائماً على مساعدتها منذ الصغر، وكان يشعرها بالأمان دائماً، حتى وصل الأمر أنه كان يساعدها فى حل المسائل الدراسية أو ترجمة بعض الجمل.