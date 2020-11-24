شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء اللبناني يدين زوج نانسى عجرم ويتهمه بالقتل العمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر قاضي التحقيق الأول بجبل لبنان، نقولا منصور، قراره القضائى تجاه الدكتور فادى الهاشم، زوج النجمة اللبنانية نانسي عجرم، في جريمة قتل السوري محمد الموسى، والتى مر عليها عدة شهور.

القاضي قضى بإدانة زوج نانسي عجرم بجناية القتل استنادا على المادة 547 مضافا على المادة 228 من قانون العقوبات، وتتراوح عقوبتها ما بين 15 و20 عاماً، وتم إحالة ملف القضية إلى محكمة الجنايات.

وتنص المادة 547 على أنه "من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة".

وكان النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وجهت تهمة القتل العمد للطبيب فادي الهاشم، وذلك بموجب المادة 547، التي تتراوح عقوبتها بين 15 سنة و20 سنة، لكنها اضافتها على المادة 229 من قانون العقوبات اللبناني التي تعطي أسبابًا تخفيفية حتى يعفى من العقاب إذا ثبت أنه قتل دفاعًا عن النفس.

يذكر أن الادعاء يضاف على المادة 229 التي تسقط التهمة بسبب الدفاع المشروع عن النفس، والتي تنص أنه: " لا يعاقب الفاعل على فعل فرضته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرًا جسميًا محدقاً لم يتسبب هو فيه قصدًا شرط أن يكون الفعل متناسبًا والخطر

يذكر ان أصبح فادى الهاشم الاسم كان الأكثر تداولاً على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، ليس فقط كونه زوج واحدة من أكثر الفنانات شهرة فى العالم العربى وهى نانسى عجرم، ولكن لارتباط اسمه بقضية أصبحت الأكثر إثارة وغموضًا فى الفترة الماضية ، حيث وجهت لفادى تهمة القتل العمد للشاب السورى محمد الموسى الذى اقتحم منزل الفادى منذ فترة طويلة ..

ولكن من هو فادى الهاشم وما تاريخه قبل ان يرتبط بنانسى؟

ـ يعمل طبيب أسنان ويتابع حالات كثيرة أغلبها من المشاهير.

بدأت علاقة حبه مع نانسى عجرم عام 2005 من خلال ترددها على عيادته كمريضة ثم قويت العلاقة لتنتهى بالزواج عام 2008 فى قبرص.

ـ أقام الهاشم حفل زواج ضخم في مراكش بالمغرب، وكان شهر العسل فى جزر أوروبا.

ـ كان قصر الفنانة شاكيرا الذي يقدر بـ11 مليون دولار و648 دولارًا هدية الفادى لنانسى.

ـ أنجبا 3 أبناء هم إيلا وميلا وليا.

ـ من مواليد 1969 أى فارق السن بينه وبين الفنانة نانسى 14 عامًا.

تزوجا زواجًا مدنيًا لاختلاف الطائفة الدينية لهما فهو من الطائفة المارونية، وهي تنتمى إلى طائفة الروم.

ـ يهوى التأمل وترويض الحيوانات المفترسة وكانت له فى منزل العزوبية أفعى أمضى سنوات فى تربيتها بمنزله.

ـ وجهت له القاضية غادة عون، النائب العام الاستئنافى فى جبل لبنان، جريمة قتل المواطن السورى محمد موسى، استنادا للمادة 547 معطوفة على المادة 229 عقوبات (القتل القصدى).

ـ تعددت الروايات حول هذه القضية، فالبعض قال إن الشاب وهو سوري الجنسية، كان يعمل لدى نانسي عجرم، وأراد المطالبة بمستحقاته، فيما تنكر نانسى أى معرفة لعائلتها بالقتيل.