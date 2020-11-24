شكرا لقرائتكم خبر عن كيلى مينوج تنضم إلى البث المباشر لـ Studio 2054 مع دوا ليبا..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية دوا ليبا تستعد للكشف عن المزيد من المفاجآت الخاصة بالبث المباشر " Studio 2054 " والذى من المقرر إقامته فى 27 نوفمبر الجارى وينتظره الملايين من شتى أنحاء العالم، فبعد أيام من إعلان دوا ليبا عن انضمام FKA twigs التى تحظى بشعبية كبيرة أعلنت عن نجمة أخرى تنضم للحدث الفنى الضخم.

حسب موقعى " ذا صن " و" إم إن أى " ستنضم النجمة العالمية كيلى مينوج فى " Studio 2054 " للنجمة العالمية دوا ليبا، حيث يقدم الثنائى دويتو غنائى معا.



دوا ليبا (1)

يذكر أنه يسعى كل النجوم المشاركين مؤخرا فى حفل توزيع جوائز "American Music Awards " لعام 2020 أن يقدم كل منهم أكثر الاستعراضات الغنائية الراقصة تميزا و ذلك بهدف خطف الأنظار و جعل وسائل الاعلام تركز على استعراضه الغنائى بشكل أفضل ، و كانت الرابحة كأكثر استعراض لاقى اعجاب متابعى الحفل و أكثرهم تميزا هى النجمة العالمية دوا ليبا التى لم تتمكن من التواجد فى لوس أنجلوس لحضور هذا الحدث الفنى الضخم ، لذلك غنت دوا ليبا من قاعة رويال ألبرت هول الشهيرة فى لندن بإنجلترا.

قدمت دوا ليبا أغنية " Levitating " ، لتفاجئ المشاهدين بأنها تطير أعلى المسرح و و جزء من الاستعراض الذى لاقى سلسلة طويلة من الاشادات .