شكرا لقرائتكم خبر عن لورنس فيشبورن يتعاقد مع استديوهات أمازون من أجل All The Old Knives والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم نجم فيلم The Matrix لورنس فيشبورن والممثل الشهير جوناثان برايس إلى نجم Wonder Woman كريس باين في فيلم استديوهات أمازون الجديد All The Old Knives.



لورنس فيشبورن

وحسب التقارير سيلعب فيشبورن دور غير محددة بعد في فيلم التجسس المثير، وفيلم All The Old Knives ، المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم من تأليف أولين شتاينهاور.

وكان قد شارك شارك طاقم فيلم الإثارة "Contagion"، الذى تنبأ بفيروس قاتل يفتك بالبشرية قبل 9 سنوات، فى حملة توعية حول مخاطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بالتعاون مع مسؤولى الصحة بجامعة كولومبيا الأمريكية، وطالب الممثل الشهير لورنس فيشبورن، جمهوره بغسل الأيدى باستمرار، كما لو كانت وظيفة، وأوضح أنه من المحتمل أن يصاب نصف السكان بالفيروس.