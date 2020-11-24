شكرا لقرائتكم خبر عن يارا تزين شجرة الكريسماس فى منزلها بدبى وتستعد لاحتفالات العام الجديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة اللبنانية يارا جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "انستجرام" بأخر استعداداتها للإحتفال بأعياد الكريسماس مبكرا، وظهرت في الفيديو وهي تزيين شجرة الكريسماس وتضيئها بالأنوار، في منزلها بمدينة دبي بالإمارات العربية، خلال غنائها، معلقة علي مقطع الفيديو قائلة :"وحطّينا الشجرة..والزّينة.. بعد فيه كم شغله صغيرة بدّي ظبّطها وزيد شوي وهيك.. وها هي شجرة عيد الميلاد الخاصة بي"، مما نال إعجاب عدد كبير من متابعيها موجهين لها التهاني.



يارا

وكانت كشفت النجمة اللبنانية يارا عن هدية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسى لها، وهي تي شيرت برشلونة موقع بأسمه وإهداء منه، مؤكدة أنها أحلي وأفخم هدية تلقتها، ونشرت الصورة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها :"بالرّغم من إنّي محرومه من حضور مباراياته مع برشلونة في الملعب بسبب كورونا ،هلّق صار فيّي إختُم سنة ال 2020.. بأحلى وأفخَم هديّة من الأسطورة "ميسي".



يارا

ومن ناحية أخرى طرحت يارا مؤخرا، أحدث أغنياتها الجديدة التى تحمل اسم "الهروب"، عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات مجد، وألحان صمت، توزيع شريف قاسم.

وكانت قد عادت يارا إلى تسجيل أغنياتها من جديد فى الاستوديو بعد فترة غياب تعود إلى ثلاثة أشهر بسبب الحجر المنزلي الذى فرضه تفشي فيروس كورونا على الجميع، وشاركت يارا جمهورها بأول صور لها داخل الاستوديو فى دبي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، كما سبق ونشرت المطربة يارا فيديو عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام غنت فيه لمدينة بيروت، حيث قالت فيه: "من قلبى سلام لبيروت وقبل للبحر والبيوت، لصخرة كأنها وجه بحار قديم"، كما علقت على الفيديو بكتابة : "من دبى لبيروت..اشتقت للبنان القديم .. لبنان اللى بيشبهنا".