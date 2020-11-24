شكرا لقرائتكم خبر عن فرح الزاهد تعبر عن سعادتها للتمثيل مع شقيقتها هنا فى مسلسل "حلوة الدنيا سكر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن خوض شقيقتها فرح أولى تجاربها التمثيلية، من خلال مشاركتها في مسلسل "حلوة الدنيا سكر".، كما أعربت فرح عن سعادته الشديدة للتمثيل بجوار شقيقتها، ونشرت صورة من كواليس التصوير عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:" متحمسة جدا للعمل مع هنا لأول مرة".



فرح الزاهد

ومسلسل " حلوة الدنيا سكر" يضم 9 حكايات، كل حكاية من 5 حلقات، ولكل حكاية قصة وفريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل.

المسلسل فكرة يسرى الفخرانى وإخراج خالد الحلفاوى، وتدور فكرته في إطار اجتماعي كوميدي ويعتمد على ظهور نخبة كبيرة من ضيوف الشرف، ويشارك فى بطولة الحكاية الأولى بجانب هنا الزاهد كل من محمد كيلانى، حنان سليمان، جيلان علاء، ليلى عز العرب، ياسمين رحمى، بسنت النبراوى.

ووقع الاختيارعلى مؤلفى القصص وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وفكرة المشروع ترجع للكاتب يسري الفخراني مسئول الإنتاج الدرامي بالمتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان آخرأعمال هنا الزاهد فيلم "الغسالة" والذى تم عرضه فى موسم عيد الأضحى الماضى، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.