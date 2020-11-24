شكرا لقرائتكم خبر عن ميار الببلاوى تكشف عن حالتها الصحية بعد خروجها من المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أول شهر نوفمبر الحالي، كشف نجل الفنانة ميار الببلاوى عن دخول والدته أحد المستشفيات في أمريكا، لتعرضها لوعكة صحية شديدة، ثم بعد أسبوعين أعلن خروج والدته من العناية المركزة وأن حالته الصحية في تحسن.

ثم كشفت الفنانة ميار الببلاوى، أمس الاثنين عن حالتها الصحية، معربة عن سعادتها للخروج من المستشفى، كما وجهت الشكر لكل من دعا لها بالشفاء العاجل.

وكتبت ميار، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة:" اللهم لك الحمد لله خرجت من المستشفى ورجعة البيت، بس لسه مش مسموح ليا بالسفر علشان رجلى والله ما عارفه أشكركم أزاى على دعاكم إلى غير القضاء اللهم اتمم عليا شفائك يا أكرم من سئل.. لاتنسونى من صالح دعائكم علشان أرجع بقى وحشتونى".

كانت الفنانة ميار الببلاوى تعيش حالة كبيرة من الحزن إثر وفاة شقيقها مؤخرًا، مثلما ظهر خلال رسالة وجهتها وتضمنت كلمات مؤثرة إلى شقيقها الراحل بعد وفاته مؤخرًا، الفنانة ميار الببلاوي كتبت من خلال حسابها الرسمي على موقع فيس بوك: "توفى الى رحمة الله أخويا الغالي علاء، هموت عليك يا نور عين اختك، يا رب الصبر من عندك، إنا لله وان اليه راجعون".

ويأتي ذلك بعدما أكدت الفنانة ميار الببلاوي أن وفاة شقيقها صدمة كبيرة، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته حيث علقت علي عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك،بقولها : "معرفش إنك هتسيبني أوام كدة، كسرت ضهري وقلبي يا قلب أختك، يارب صبرني".

وكانت اتخذت ميار الببلاوي قرار ارتداء الحجاب أثناء مشاركتها بمسلسل "عائلة شمس"، مع الفنانة سيمون، حيث سبق وأكدت أنها كانت تلعب دور مضيفة طيران به وعندما وجدوها بالحجاب تعجبت اللبيسة وسألت "هتلبسى الحجاب ولا إيه؟"، فقالت لها آه ولن أخلعه مرة ثانية، وبالفعل أتمت آخر مشهدين فى المسلسل بالحجاب.