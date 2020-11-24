ابتعد عن التمثيل بسبب مرض زوجته وابنته مذيعة شهيرة.. حكايات رشوان توفيق في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل الفنان رشوان توفيق بعيد ميلاده اليوم، إذ ولد في 24 نوفمبر عام 1933.

في هذا التقرير نستعرض لكم حكايات رشوان توفيق:

نشأته

ولد الفنان رشوان توفيق في حي السيدة زينب بمدينة القاهرة في عام 1933.

بدايته الفنية

انضم "توفيق" إلى فرق التليفزيون المسرحية مع بدايتها، وشارك خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من المسرحيات، منها: "شيء في صدري"، "الشوارع الخلفية"، "ثورة قرية"، "بيت الفنانين".

الدراسة

حاز الفنان القدير رشوان توفيق على درجة البكالوريوس في التمثيل واﻹخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية.

زواجه

ارتبط الفنان رشوان توفيق بزوجته عام 1957، وكانت تبلغ من العمر وقتها 17 عاما- بحسب ما صرح في أحد البرامج.

الزيجة التي استمرت لـ 63 عاما، أثمرت عن 3 أبناء هم "توفيق، هبة، آية"، ومنذ فترة مرض زوجته، التي تجاوزت 3 سنوات، ظل الفنان الكبير بجوارها، ورفض عددا من الأعمال الفنية بسبب مرضها.

وفاة زوجته

رحلت عن عالمنا، زوجة الفنان الكبير رشوان توفيق، ووالدة الإعلامية الشهيرة هبة رشوان، بعد صراع مع المرض، وذلك في 16 يوليو الماضي.

اتصالات روحانية

قال الفنان رشوان توفيق، إن لديه حالة تصوف روحي، وتحدث له اتصالات روحانية بين الغفلة واليقظة، فيرى فيها ما يفكر فيه، منوهًا إلى واقعتَين؛ إحداهما مع الرئيس الراحل أنور السادات، والأخرى مع المطرب الراحل عبدالحليم حافظ.

وأوضح رشوان، خلال حواره مع برنامج "كل يوم" المُذاع عبر فضائية "one"، أنه يحب الرئيس محمد أنور السادات؛ لأنه كان سياسيًّا وعسكريًّا بارعًا، وفي يوم رأى ابنته في التليفزيون تقول إنها تعيش على معاش والدها الرئيس الراحل، متابعًا: "وقفت في نصف الشقة بصوت عالٍ وقرأت له الفاتحة.. ولي مكان في منزلي أتهجَّد فيه، وفي لحظة بين الغفلة واليقظة وضِعت يدٌ على كتفي فرفعت رأسي ووجدته السادات، فالتقطت نَفْسِي؛ لأني ظننت أنني موجودًا مع رئيس الدولة".

وتابع رشوان: "صرخ السادات مرتَين مرددًا (لا إله إلا الله)، فرددت عليه (محمد رسول الله)، فرفع يده من على كتفي، فأبلغت هذه الرؤية للدكتور حسب الله الكفراوي، فقال لي (إنه شهيد)

وعن واقعة عبدالحليم، قال رشوان: "كنت أعتقد أن عبدالحليم حافظ تلميذ في مدرسة الموجي، وفي غفلة لي في بلكونتي، في ثانية واحدة شاهدت عبدالحليم أمامي يقول لي: (لأ، يا أستاذ توفيق لأ)"، مشيرًا إلى أنه منذ ذلك الحلم كفّ عن قول هذه النظرية؛ لأن حليم كان يغضب منها.

عمساعد مخرج

قال الفنان الكبير رشوان توفيق، إن حياته الشخصية لم تشهد تقديمه لأي سلوكيات بها تنازلات أخلاقية، مضيفًا: "أنا في السن دا بكلم ربنا طول النهار، أنا مش عارف أوفي نعمه أو فضله عليا".

وأضاف "توفيق" في حواره لبرنامج "المساء مع قصواء" على فضائية "TEN" : "بصحى من النوم بشكر ربنا، وربنا أكرمني كإنسان ولذلك محبتش في حياتي غير التمثيل"، موضحًا : "أنا أول من فتح التليفزيون في مصر يوم 23 يوليو عام 1960 من ضمن 3 أشخاص المخرج الراحل أحمد توفيق، والفنان عزت العلايلي وأنا".

وتابع: "اشتغلت مساعد مخرج للكبير جمال أبو العلا وعملنا مسلسل من الجاني، وهو من أعطاني الفرصة كمساعده".

شارك الفنان الكبير رشوان توفيق في حوالي 300 عملًا ما بين المسرح والتليفزيون والسينما.

من أشهر أعمال رشوان توفيق التليفزيونية "نصيبي وقسمتك"، "سلسال الدم"، "القاصرات"، "أهل الهوى"، "الإمام الغزالي"، "النار والطين"، "أغلى من حياتي"، "الأدهم"، "قانون المراغي"، "حق مشروع"، "أهل الرحمة"، غيرها من الأعمال.

وكانت له بصمة كبيرة في المسرح، إذ شارك في عدة مسرحيات منها "قنديل أم هاشم"، "شروق الإسلام"، "الناس مقامات"، "عريس في علبة"، ومن الأفلام "بين القصرين"، "الجزاء"، "ثورة اليمن"، "المخربون"، "حواء على الطريق".

أخر أعمال رشوان توفيق فيلم "خيال مآتة"،2019، بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، إنتصار، سامي مغاوري، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج خالد مرعي.